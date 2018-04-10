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17:26 10 أبريل/ نيسان 2018
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    محمد بن سلمان

    سيلفي الحريري الأخير يحسم 3 قضايا عربية شائكة

    © REUTERS/ AMIR LEVY
    العالم العربي
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    ذكّر سيلفي نشره رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري له بصحبة ملك المغرب محمد السادس وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على حسابه على "تويتر"، مواطني الدول الثلاث بثلاث قضايا شائكة كان أبطالها الزعماء الثلاثة.

    نشر رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، عبر حسابه على "تويتر"، مساء أمس الاثنين 9 أبريل/ نيسان، صورة سيلفي تجمعه بالملك محمد السادس والأمير السعودي مبتسمين، موثقا لوجودهم في أحد فنادق العاصمة الفرنسية، باريس، وعلق الحريري على الصورة بعبارة "لا تعليق".

    ​صحة الملك 

    ورحب مغاربة بالسيلفي واعتبروه دليلا على تعافي الملك محمد السادس من المرض، و أشادوا بإطلالته الجديدة.

    ​وكان ملك المغرب قد أجرى عملية جراحية في القلب، يوم 27 فبراير/ شباط الماضي، في باريس، على أثر اضطراب في إيقاع نبض القلب أظهرته الفحوصات الطبية وقتها.

    ويقضي الملك الجالس على عرش المملكة المغربية منذ يوليو/ تموز 1999، في الوقت الحالي فترة نقاهة في فرنسا يعود بعدها إلى الرباط لأداء مهامه الاعتيادية.

    ومن جانبه قال المحلل السياسي المغربي رشيد لزرق إن الصورة تعبر عن العلاقات الشخصية والعائلية التي تجمع المملكتين، موضحا لـ"سبوتنيك" إن العلاقات المغربية السعودية عميقة ومتشعبة ولا يمكن لتصريحات فردية أن تؤثر عليها.

    كأس العالم 2026

    اعتبر كثير من المغاربة أن "سيلفي" ملك المغرب مع ولي العهد السعودي هي رد رسمي من المملكة على من يحاول استعداء الرباط والرياض، ودليلا على وقوف السعودية بجانب المغرب في ملف استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2026.

    وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ قد التقى برئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم ورئيس لجنة ترشيح الولايات المتحدة، وكندا والمكسيك لاستضافة مونديال 2026، في 3 أبريل /نيسان الجاري، وأشاد بالملف الأمريكي المشترك الذي ينافس الملف المغربي على استضافة مونديال 2026، ناشرا صورته مع كورديرو على حسابه الرسمي في "تويتر".

    التحضيرات لقرعة كأس العالم 2018 في قصر الكرملين، موسكو
    © Sputnik. Alexander Vilf
    السعودية تفضل الملف الأمريكي على ملف المغرب لاستضافة مونديال 2026
    ولفت لزرق إلى أن العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين البلدين قوية، ولن تتأثر بتصريحات هنا أو هناك من المسؤولين الصغار بالمملكة.

    وأضاف أستاذ العلوم السياسية قائلا "شخصيا لا أتوقع تصويت السعودية لغير المغرب في ملف استضافة كأس العالم، وعلى العكس السعودية ستتكفل بالدعم المالي إذا وقع الاختيار على المغرب.

    السيلفي الثالث

    وبينما وجد المغاربة في "اللمة المغربية السعودية اللبنانية" غايتهم، تذكر اللبنانيون والسعوديون الصور السابقة التي جمعت رئيس الوزراء اللبناني بولي العهد السعودي والدلالات السياسية التي صاحبتها.

    وكان الحريري قد نشر أول سيلفي يجمعه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مايو/ أيار 2017 أثناء انعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي حضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الرياض.

    أما ثاني "سيلفي" ، فنشره الحريري في 2مارس/ آذار الماضي، مع محمد بن سلمان وشقيقه السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، خالد بن سلمان، وذلك أثناء الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء اللبناني إلى السعودية وقدم فيها استقالته من منصبه من هناك في مطلع نوفمبر 2017، قبل أن يتراجع عن الاستقالة بعد عودته إلى لبنان.

    ومن جانبه اعتبر الكاتب الصحفي السعودي فهد الديباجي أن "السيلفي" الأخير دليل على إصرار ولي العهد السعودي على نبذ جميع الخلافات العربية، والرد على الراغبين في "الصيد في المياه العكرة" بحسب الديباجي، مشددا لـ"سبوتنيك" على أن الأمير محمد بن سلمان رد في هذه الصورة بشكل عملي على المشككين في متانة العلاقات السعودية المغربية، فضلا عن الجدل القديم بشأن ما أشيع عن احتجاز الحريري في المملكة.

    وأضاف الصحفي السعودي أن السيلفي الذي كشف الود والصداقة بين ملك المغرب وولي العهد السعودي، يؤكد على أن السعودية مظلة العالم العربي والإسلامي. 

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    الكلمات الدلالية:
    سيلفي الحريري وملك المغرب وابن سلمان, محمد بن سلمان, الملك محمد السادس, سعد الحريري, السعودية, أخبار, المغرب, العالم, لبنان, فرنسا
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