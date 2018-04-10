البشير يبدأ في تهدئة الأوضاع داخل السودان بإصدار قرار جمهوري

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الثلاثاء، قرارا جمهوريا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد، استجابة لمناشدة أحزاب وقوى الحوار الوطني.

© REUTERS/ TIKSA NEGERI البشير يتهم جنوب السودان بدعم المتمردين

وأوضح القرار، وفقا لوكالة السودان للأنباء الرسمية، أن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين يأتي تعزيزا لروح الوفاق والوئام الوطني والسلام التي أفرزها الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي.

ويهدف القرار لإنجاح وتهيئة الأجواء الإيجابية في ساحة العمل الوطني بما يفتح الباب لمشاركة جميع القوى السياسية في التشاور حول القضايا الوطنية ومتطلبات المرحلة القادمة.

وينتظر خلال الفترة المقبلة البدء في خطوات إعداد الدستور الدائم للبلاد، والتي أشار إليها رئيس الجمهورية في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية مطلع نيسان/ أبريل الجاري.