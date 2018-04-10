بريطانيا تعلن موقفها من التدخل العسكري في سوريا

جاءت تصريحات الوزيرة هذه خلال جولة في مشروعات تمولها المملكة المتحدة في الأردن.
وقالت الوزيرة "هذه الوحشية غير مقبولة، وبصرف النصر عما قد نقوم به لمحاسبة المسؤولين عن ذلك في المستقبل، فإن ما يشغلني بشكل أساسي هو ألا تتكرر هذه الفظائع المروعة، وأن نفعل كل شيء في استطاعتنا لحماية الرجال والنساء والأطفال المستهدفين".
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد قالت إنها ستتحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء بشأن الهجوم الكيميائي المزعوم.
ونفت الحكومة السورية مسؤوليتها عن الهجوم الذي تقول منظمات إغاثة طبية إنه أودى بحياة عشرات الأشخاص.
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