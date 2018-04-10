تفاصيل أزمة بين الإمارات ودولة عربية بسبب "أموال دعم الجيش"

أدانت دولة الإمارات مصادرة قوات الأمن الصومالية بضعة ملايين من الدولارات من إحدى طائراتها المدنية في مطار مقديشو هذا الأسبوع.

وقالت الإمارات عبر وكالتها الرسمية، إن هذه الأموال كانت مرسلة للجيش الصومالي لدعم عملياته ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

© Sputnik. Alexander Yuryev رئيس الإمارات يصادق على عدد من الاتفاقيات مع دول عربية وأجنبية

وأشارت السلطات الصومالية إلى أنه تم مصادرة نحو 9.6 مليون دولار نقدا من الطائرة.

وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا، جاء فيه "تعرب دولة الإمارات عن استهجانها وشجبها واستنكارها قيام السلطات الأمنية الصومالية باحتجاز طائرة مدنية خاصة مسجلة في دولة الإمارات يوم الأحد الموافق 8 أبريل/نيسان الجاري في مطار مقديشو الدولي، وعلى متنها 47 شخصا من قوات الواجب الإماراتية، والقيام بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين تحت تهديد السلاح وتطاول بعض عناصر الأمن الصومالي على بعض أفراد قوات الواجب الإماراتية".

وأضاف البيان أن السلطات سمحت للطائرة بالمغادرة بعد بضع ساعات.

وأكمل البيان "هذه الخطوة غير القانونية، تناقض الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المستقرة بين الدول، كما أنها تعد إخلالا جسيما بأحكام مذكرة التفاهم المشار إليها، وبالتالي مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية".

وأتم البيان "وتستنكر الإمارات العربية المتحدة هذا التجاوز للقانون والأعراف الدولية، في الوقت الذي قدمت فيه دولة الإمارات كافة أنواع الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري والإنساني في أحلك الظروف من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في الجمهورية الصومالية الفيدرالية".