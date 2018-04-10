ماكرون: مبيعات الأسلحة الفرنسية للسعودية تتوافق مع القانون الدولي

وأضاف، اليوم الثلاثاء 10 أبريل / نيسان: "وقعنا اتفاقيات كبيرة مع السعودية وهي شريك استراتيجي مهم لنا، وأنه يتفق مع السعودية على ضرورة كبح توسع إيران بالمنطقة وبرنامجها للصواريخ الباليستية".
عاجل من #باريس | #ماكرون: وقعنا اتفاقيات كبيرة مع #السعودية وهي شريك استراتيجي مهم لنا#ولي_العهد_في_باريس#CrownPrinceinFrance#PrinceHéritierEnFrancehttps://t.co/5t3eIvPjBE— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) April 10, 2018
وتابع: "لدينا رغبة مشتركة مع السعودية لمكافحة كافة أشكال الإرهاب، وأنه اتفق مع ابن سلمان على تنظيم مؤتمر دولي حول الوضع الإنساني في اليمن الصيف المقبل"، مشيرا إلى أن كل مبيعات الأسلحة الفرنسية للسعودية تتم وفقا للقانون الدولي.
سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يصل قصر الإليزيه، حيث كان في استقباله رئيس جمهورية #فرنسا ايمانويل ماكرون #CrownPrinceinFrance#PrinceHéritierEnFrance#ولي_العهد_في_باريس#واس pic.twitter.com/eGoKwEbo7F
— واس (@spagov) April 10, 2018
واستقبل الرئيس الفرنسي ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه اليوم الثلاثاء، وطالب خلال اللقاء بضرورة وضع حد للتمدد الإيراني في العراق واليمن وسوريا ولبنان.
#ولي_العهد_في_باريس | الرئيس الفرنسي يستقبل ولي العهد pic.twitter.com/bfqU4sv1tt
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 10, 2018
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