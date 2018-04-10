ماكرون: مبيعات الأسلحة الفرنسية للسعودية تتوافق مع القانون الدولي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه قبل دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة السعودية، مشيرا إلى أن الدعوة نقلها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور باريس اليوم الثلاثاء 10 أبريل / نيسان.

وأضاف، اليوم الثلاثاء 10 أبريل / نيسان: "وقعنا اتفاقيات كبيرة مع السعودية وهي شريك استراتيجي مهم لنا، وأنه يتفق مع السعودية على ضرورة كبح توسع إيران بالمنطقة وبرنامجها للصواريخ الباليستية".

وتابع: "لدينا رغبة مشتركة مع السعودية لمكافحة كافة أشكال الإرهاب، وأنه اتفق مع ابن سلمان على تنظيم مؤتمر دولي حول الوضع الإنساني في اليمن الصيف المقبل"، مشيرا إلى أن كل مبيعات الأسلحة الفرنسية للسعودية تتم وفقا للقانون الدولي.

سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يصل قصر الإليزيه، حيث كان في استقباله رئيس جمهورية #فرنسا ايمانويل ماكرون #CrownPrinceinFrance#PrinceHéritierEnFrance#ولي_العهد_في_باريس#واس pic.twitter.com/eGoKwEbo7F — واس (@spagov) April 10, 2018 واستقبل الرئيس الفرنسي ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه اليوم الثلاثاء، وطالب خلال اللقاء بضرورة وضع حد للتمدد الإيراني في العراق واليمن وسوريا ولبنان.

#ولي_العهد_في_باريس | الرئيس الفرنسي يستقبل ولي العهد pic.twitter.com/bfqU4sv1tt