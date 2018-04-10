قيادي في "أنصار الله" يكشف حقيقة محاكمة علي عبد الله صالح

ونفى الحميري، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام التابعة للتحالف حول عقد محاكمة للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح بتهمة الخيانة العظمى، مؤكدا أن "صالح يستحق المحاكمة، لكن الأولى بالمحاكمة هو عبد ربه منصور هادي على ما ارتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني".

وأوضح الحميري، أن نشر هذه الشائعات وفي تلك التوقيتات الحساسة، التي يحقق فيها الجيش واللجان الشعبية تقدما على كافة الأصعدة والجبهات، إنما يهدف لإحداث شروخ في الجبهة الداخلية المتماسكة على مدى السنوات الثلاث الماضية، ودخلت عامها الرابع بصمود أذهل الجميع، وأكد الحميري أنه إلى الآن لا توجد أية ملفات في المحكمة في ما يخص صالح، وأن حزب المؤتمر اليمني لن ينساق وراء تلك الإدعاءات الكاذبة.