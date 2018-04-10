سفير روسيا لدى اليمن يؤكد أهمية دعم المبعوث الأممي لحل الأزمة

شدد سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، على أهمية دعم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومساعدته للخروج بحل سياسي للأزمة اليمنية.

صنعاء — سبوتنيك. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من عدن والرياض، أكد السيد ديدوشكين، خلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، اليوم في العاصمة السعودية الرياض، "أهمية دعم المبعوث الخاص للأمم المتحدة ومساعدته للنجاح في التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن ووقف معاناة الشعب اليمني".

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH هل يكمل المبعوث الأممي الجديد مهمته في اليمن

مجدداً "التأكيد على دعم روسيا للحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية".

من جهته، أشار نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني إلى "أهمية دعم الدول الراعية للتسوية في اليمن للمسار الأممي للحل والمتمثل في الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن وأهمية التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام وعادل للوضع في اليمن وفقا لمرجعيات الحل الثلاث المتوافق عليها والمتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة".

وأشاد المخلافي "بمشاركة روسيا في اجتماع رفيع المستوى للتعهدات للاستجابة الإنسانية للوضع في اليمن الذي عقد في مدينة جنيف السويسرية في 3 أبريل الجاري، مثمناً المساعدات التي قدمتها روسيا لليمن العام الماضي".