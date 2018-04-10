مصدر مسؤول ينفي لـ"سبوتنيك" الأنباء عن سفر عائلة الرئيس السوري إلى طهران

نفى مصدر مسؤول لمراسل "سبوتنيك: الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام عن سفر عائلة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران.

دمشق — سبوتنيك . وقال المصدر: "إن هذه الأنباء عارية من الصحة جملة وتفصيلا".

وفي سياق متصل أعلن المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن الرئيس السوري بشار الأسد التقى مساء اليوم عائلات المخطوفين.

والتقى الرئيس الأسد، اليوم الثلاثاء، 10 أبريل/ نيسان، بعدد من أهالي المخطوفين، الذين لم يجدوا أبناءهم بين المحررين من مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وقال الأسد خلال اللقاء إن "تحرير المخطوفين الذي تم سابقا أو من دوما بالأمس، ما كان ليحصل لولا تضحيات رجال وأبطال الجيش العربي السوري الذي قدم الشهداء والجرحى لإخراج كل مخطوف منهم"، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا".