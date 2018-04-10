الجيش السوري يتسلم السلاح الثقيل والمتوسط من "جيش الإسلام" في دوما

صرح مصدر ميداني في الجيش السوري أن قوات الجيش السوري بدأت في تسلم السلاح الثقيل والمتوسط من "جيش الإسلام" في دوما، قبل خروج الدفعة الأخيرة من مسلحيه إلى الشمال السوري.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "الجيش السوري يستلم السلاح الثقيل والمتوسط من جيش الإسلام بدوما قبل خروج الدفعة الأخيرة من مسلحيه إلى الشمال السوري".

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هذا وكان رئيس المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع في سوريا ، اللواء يوري يفتوشينكو، أعلن اليوم الثلاثاء، أن المجموعة الثانية من المسلحين الراغبين بمغادرة دوما السورية، تتحضر الآن للمغادرة إلى شمال حلب، ويخطط لإخراج نحو 4 آلاف شخص.

هذا وأعلنت قيادة الجيش السوري، في 31 آذار/ مارس، عن تحرير كامل الغوطة الشرقية، باستثناء مدينة دوما، آخر معاقل المسلحين في الضاحية الشرقية لدمشق، التي يستمر منها، خروج المسلحين وعائلاتهم للانتقال إلى محافظة إدلب، ومنطقة جرابلس شمالي محافظة حلب.

وأعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، كبير المفاوضين الروس في أستانا، ألكسندر لافرينتييف، في وقت سابق أن جميع مناطق الغوطة الشرقية، ستكون تحت سيطرة الجيش السوري، خلال الأيام القليلة القادمة.