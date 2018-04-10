الجيش السوري يتسلم السلاح الثقيل والمتوسط من "جيش الإسلام" في دوما

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "الجيش السوري يستلم السلاح الثقيل والمتوسط من جيش الإسلام بدوما قبل خروج الدفعة الأخيرة من مسلحيه إلى الشمال السوري".
هذا وأعلنت قيادة الجيش السوري، في 31 آذار/ مارس، عن تحرير كامل الغوطة الشرقية، باستثناء مدينة دوما، آخر معاقل المسلحين في الضاحية الشرقية لدمشق، التي يستمر منها، خروج المسلحين وعائلاتهم للانتقال إلى محافظة إدلب، ومنطقة جرابلس شمالي محافظة حلب.
وأعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، كبير المفاوضين الروس في أستانا، ألكسندر لافرينتييف، في وقت سابق أن جميع مناطق الغوطة الشرقية، ستكون تحت سيطرة الجيش السوري، خلال الأيام القليلة القادمة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)