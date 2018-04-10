اليمن... هجوم على قوات للحزام الأمني في الضالع

شن مسلحون هجوما على نقطة عسكرية في محافظة الضالع وسط اليمن اليوم الثلاثاء 10 أبريل/نيسان.

© AP Photo/ Hani Mohammed اشتباكات عنيفة في اليمن... وقوات الحزام الأمنى تسيطر على الضالع

صنعاء — سبوتنيك . وأفاد مصدر محلي في محافظة الضالع لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحين استهدفوا مساء الثلاثاء 10 أبريل/ نيسان، نقطة تفتيش تابعة لقوات الحزام الأمني المدعومة من الأمارات، وتجمعات عسكرية قرب محطة الوداد جنوب مدينة الضالع، وأن تبادلاً لإطلاق النار سمع في المنطقة".

ولم يشر المصدر إلى وقوع ضحايا جراء الهجوم، مضيفاً أن قوات الحزام فرضت طوقا أمنيا حول المنطقة.

ويأتي الهجوم بعد ثلاثة أيام من تسلم قوات الحزام الأمني كافة نقاط التفتيش في الضالع من قوات أمن المحافظة، عقب اشتباكات عند رفع الحزام الأمني أحداها ما أسفر أن وقوع قتيل وإصابة 22 بينهم نائب مدير أمن المحافظة بليغ الحميدي.