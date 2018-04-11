مصرع 6 أفراد في تحطم مروحية روسية

في سياق آخر، أعلن دميتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي، أمس الثلاثاء، أن الحكومة الروسية ستخصص هذا العام نحو 6 مليارات روبل (قرابة 100 مليون دولار)، لإنتاج نسخة مصغرة من طائرة "سوخوي سوبرجيت 100"، وأن الحكومة أعدت مشروع قرارها في هذا الصدد، وهو على وشك الإصدار.
وقال نائب رئيس الوزراء في افتتاح اجتماع مجلس الطيران: "تطوير هذه الطائرة سيبدأ في هذا العام، بالاعتماد على مبلغ 6 مليارات روبل الذي سيخصص من الصندوق الاحتياطي للحكومة الروسية". وأضاف "لقد تقرر الآن تطوير فئة من طائرات هذا الطراز، من خلال إنتاج نوع معدل جديد لـ 75 مقعدًا، سيتم في إطاره تنفيذ عملية ترويس (جعلها روسية) هذه الطائرة، أي استبدال أكبر عدد ممكن من مكوناتها الأجنبية".
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