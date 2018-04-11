الدفاع الروسية: إخراج نحو 12 ألفا من المسلحين وعائلاتهم من دوما منذ بداية أبريل

وأضاف البيان: "منذ الأول من نيسان/أبريل 2018، تم إخراج 11983 من المسلحين وعائلاتهم من مدينة دوما".
وأضاف البيان: "منذ بدء عمل الهدنة الإنسانية خرج 165123 ألف شخص من الغوطة الشرقية بمساعدة مركز المصالحة الروسي".
وكان رئيس المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو، أعلن أمس الثلاثاء، أن المجموعة الثانية من المسلحين الراغبين بمغادرة دوما السورية، تتحضر للمغادرة إلى شمال حلب، ويخطط لإخراج حوالي 4 آلاف شخص.
وأعلنت قيادة الجيش السوري، في 31 آذار/مارس، عن تحرير كامل الغوطة الشرقية، باستثناء مدينة دوما، آخر معاقل المسلحين في الضاحية الشرقية لدمشق، التي يستمر منها، خروج المسلحين وعائلاتهم للانتقال إلى محافظة إدلب، ومنطقة جرابلس في شمال محافظة حلب.
وأعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، كبير المفاوضين الروس في أستانا، ألكسندر لافرينتييف، في وقت سابق، أن جميع مناطق الغوطة الشرقية، ستكون تحت سيطرة الجيش السوري، خلال الأيام القليلة القادمة.
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