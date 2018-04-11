"أنصار الله" تنفذ ضربات جوية على مطار أبها وشركة أرامكوا بالسعودية

أعلن سلاح الجو التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن تنفيذ ضربات جوية، صباح اليوم الأربعاء 11 أبريل/نيسان، على مطار أبها بعسير وشركة أرامكو في جيزان، جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

© AP Photo/ Christophe Ena بعد ختام زيارته لفرنسا... تصريحات مفاجئة لولي العهد السعودي بشأن حرب اليمن

كما نقلت القناة التابعة لـ"أنصار الله"، عن مصدر عسكري أن "الرحلات الجوية تعطلت في مطار أبها بعسير بعد تنفيذ الضربات".

وتأتي هذه الضربات بعد يوم من تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في فرنسا، والتي أكد فيها حرص المملكة على أرواح المدنيين في اليمن، وأنه "باستطاعة قوات الشرعية اليمنية وقوات التحالف اجتياح صنعاء بريا غدا، وتسوية الصراع في أسبوع واحد، ولكن حقنا لدماء المدنيين لم يتم ذلك".