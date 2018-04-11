بالفيديو... محمد بن سلمان يمازح الحضور في عشاء ماكرون

وقال ابن سلمان ممازحا الحضور: "سنرى اليوم إن كنت سأستعملها أم لا، لكنني آمل ألا أفعل".
كان الرئيس ماركون قد أقام، مساء أمس الثلاثاء، حفل عشاء لولي العهد السعودي، في قصر الإليزيه، وذلك في اليوم الأخير لزيارة ابن سلمان، وحضر الحفل حشد رفيع من المسؤولين الفرنسيين والسعوديين.
MbS in Paris: “Before coming to Paris I was in Texas with President Bush, father and son, and they knew that I’m coming to Paris, so they gave me barbecue sauce. They said if you don’t like the French food you can use the barbecue sauce. So we’ll see today if I’ll use it or not.” pic.twitter.com/g5CpOzywXI— Mohammed K. Alyahya (@7yhy) April 11, 2018
ووصل محمد بن سلمان إلى العاصمة الفرنسية باريس، الأحد الماضي، بعد زيارة إلى الولايات المتحدة دامت 19 يوما التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار الساسة ورجال الأعمال.
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