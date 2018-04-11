بالفيديو... محمد بن سلمان يمازح الحضور في عشاء ماكرون

مازح الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، الحضور في حفل العشاء الذي أقامه الرئيس إيمانويل ماكرون، مساء أمس الثلاثاء.

وخلال الكلمة التي ألقاها ولي العهد السعودي في بداية الحفل، وجه حديثه للحضور، قائلا: " قبل أيام قليلة كنت في تكساس، التقيت الرئيس الأمريكي الأسبق بوش وابنه ، وعلما أنني آت إلى باريس، فأعطياني "البربيكيو سوس" أو (صلصة الشواء)، قائلين: "يمكنك استعمالها إن لم يعجبك الطعام".

وقال ابن سلمان ممازحا الحضور: "سنرى اليوم إن كنت سأستعملها أم لا، لكنني آمل ألا أفعل".

كان الرئيس ماركون قد أقام، مساء أمس الثلاثاء، حفل عشاء لولي العهد السعودي، في قصر الإليزيه، وذلك في اليوم الأخير لزيارة ابن سلمان، وحضر الحفل حشد رفيع من المسؤولين الفرنسيين والسعوديين.

MbS in Paris: “Before coming to Paris I was in Texas with President Bush, father and son, and they knew that I’m coming to Paris, so they gave me barbecue sauce. They said if you don’t like the French food you can use the barbecue sauce. So we’ll see today if I’ll use it or not.” pic.twitter.com/g5CpOzywXI — Mohammed K. Alyahya (@7yhy) April 11, 2018

​ووصل محمد بن سلمان إلى العاصمة الفرنسية باريس، الأحد الماضي، بعد زيارة إلى الولايات المتحدة دامت 19 يوما التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار الساسة ورجال الأعمال.