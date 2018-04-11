الصندوق العربي للإنماء يعتزم زيادة قيمة المنح المقدمة للأردن

كشف رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف يوسف الحمد، عزم الصندوق زيادة قيمة المنح التي تقدم للأردن، كما أعلن موافقة الصندوق عن تخصيص منحة للحكومة الأردنية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع التعداد الزراعي بقيمة (500) ألف دولار.

عمان- سبوتنيك. وحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط الأردنية، حصلت وكالة "سبوتنيك"، على نسخة منه فقد "كشف رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف يوسف الحمد عن عزم الصندوق زيادة قيمة المنح التي تقدم للأردن معلنا عن موافقة الصندوق عن تخصيص منحة للحكومة الأردنية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع التعداد الزراعي بقيمة 500 ألف دولار".

© REUTERS/ YIANNIS KOURTOGLOU إشادة أجنبية بدور الأردن في تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط

وجاء ذلك خلال لقاء جمع وزير التخطيط الأردني عماد الفاخوري مع الحمد على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2018 ومجلس المساهمين، وبحضور وزيري المالية والتخطيط والبنوك المركزية في الدول العربية، والتي انعقدت، يوم أمس الثلاثاء، في منطقة البحر الميت.

وتضم الهيئات المالية إلى جانب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

ومن الجدير بالذكر بأن الصندوق العربي شريكاً أساسياً في دعم الجهود التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية، إذ ساهم بتمويل 47 مشروعاً ذي أولوية اقتصادية واجتماعية خلال الفترة 1975-2017 بلغت قيمتها حوالي 585.150 مليون دينار كويتي (ما يعادل 1,914 مليار دولار)، وبلغ حجم المنح خلال نفس الفترة ما قيمته حوالي 35 مليون دولار.

كما كان للبرامج والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تصيب من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي/ الحساب الخاص، فقد قام بتمويل عدد منها عبر قروض ميسرة بقيمة (130) مليون دولار، بالإضافة إلى تقديم منحة بقيمة (10) مليون دولار، لدعم المجتمعات الأردنية المستضيفة للاجئين السوريين في الأردن موزعة على قطاعي البلديات بقيمة (8,5) مليون دولار وقطاع التربية بقيمة (1,5) مليون دولار.