جرحى بهجوم إرهابي غربي العراق

أفاد مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، 11 إبريل/نيسان، بإصابة عدد من المواطنين، إثر اعتداء إرهابي، قرب محكمة في مركز محافظة الأنبار، غربي العراق.

وأوضح المركز في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، ظهر اليوم، أن اعتداء إرهابي بواسطة عبوة لاصقة كانت موضوعة أسفل عجلة مركونة مقابل محكمة الرمادي، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين كمعلومات أولية عن الحادث.

© REUTERS/ Ahmed Saad انفجار عبوة ناسفة غربي بغداد

وشهدت مناطق العراق في الآونة الأخيرة تحسنا أمنيا ملموسا لا سيما بعد أن تمكنت القوات الأمنية المشتركة من تحرير الأراضي العراقية من عناصر تنظيم "داعش" بعد سيطرته في منتصف العام 2014 على مناطق واسعة من شمالي وغربي البلاد.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد في 9 ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، تحرير آخر بقعة كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، في جزيرة الأنبار "المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة البلاد"، وصولا إلى الحدود السورية.