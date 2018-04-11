جرحى بهجوم إرهابي غربي العراق

وأوضح المركز في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، ظهر اليوم، أن اعتداء إرهابي بواسطة عبوة لاصقة كانت موضوعة أسفل عجلة مركونة مقابل محكمة الرمادي، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين كمعلومات أولية عن الحادث.
وشهدت مناطق العراق في الآونة الأخيرة تحسنا أمنيا ملموسا لا سيما بعد أن تمكنت القوات الأمنية المشتركة من تحرير الأراضي العراقية من عناصر تنظيم "داعش" بعد سيطرته في منتصف العام 2014 على مناطق واسعة من شمالي وغربي البلاد.
وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد في 9 ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، تحرير آخر بقعة كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، في جزيرة الأنبار "المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة البلاد"، وصولا إلى الحدود السورية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)