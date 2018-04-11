5 أشياء يفعلها ترامب قبل إعلان حرب مدمرة

يعتبر بعض المراقبين أن واشنطن تسير على طريق الحرب، ويبررون ذلك بحملة الإقالات التي استهدفت عدة مسؤولين في إدارته واستبدالهم بـ"صقور" في مقدمتهم مايك بومبيو، وجون بولتون الذي يوصف بـ"الشيطان".

© AP Photo/ Abir Sultan نتنياهو يكشف في اجتماع أمني سري عما يفعله ترامب مع سوريا

ذكرت مجلة " فورين بوليسي " الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو وكأنه يعد إدارته لخوض حرب، وأنه تخلص من الأصوات التي تعارض تلك الرغبة السيئة.

ولفتت المجلة إلى أن اتخاذ قرار الحرب يكون في كثير من الأحيان مبنى على حسابات خاطئة تعتمد على أن تلك الحرب ستكون خاطفة، أو لتحقيق مكاسب سريعة في مواجهة قصيرة تكون بديلا عن خسارة حرب طويلة، مشيرة إلى أن اندلاع الحرب العالمية الأولى ومهاجمة اليابانيين لميناء بيرل هاربور، وحرب العراق، خير أمثلة على ذلك.

لكن في الدول الديمقراطية يحتاج القادة إلى إقناع شعوبهم بخطورة عدوهم الذي قد يكون مزعوما وحتمية مواجهته حتى لا يهدد حياتهم، بحسب المجلة التي ذكرت أنه إذا كان ترامب يعتزم خوض الحرب، فإن الصقور في إدارته سيسعون لتبريرها، وأوردت 5 أشياء، قالت إنه يمكن استخدامها لبدء حرب مدمرة.

5 BOGUS REASONS TO GO TO WARhttps://t.co/m8RLNeO5GO — John Rovito (@ageofobsolete) April 10, 2018

1- الحرب حتمية

Donald Trump plans to spend $1,000,000,000,000 (that's a trillion!) on nuclear weapons. This is a new arms race with Russia, and along with the belligerent approach to North Korea and Iran, represents a very grave and growing danger.https://t.co/xEbtwQYd9g — CND (@CNDuk) January 24, 2018

يبدأ المروجون لفكرة الحرب في إقناع العامة بأن الحرب قادمة، وأن شنها في الوقت الحالي أفضل من انتظار هجوم من العدو لاحقا، مشيرة إلى ذلك يمكن ملاحظته بانتشار بعض العبارات في خطابات المسؤولين، مثل "الخطوط الحمراء"، و"نقطة اللاعودة"، و"الوقت ينفذ" ويجب التحرك قبل فوات الأوان.

ومن بين الأشياء التي يستخدمها دعاة الحرب الأمريكيين هي الحديث عن عودة "الإمبراطورية الفارسية" التي يمكن أن تسيطر على المنطقة إذا لم تتحرك أمريكا.

2- حرب رخيصة وخاطفة

How to Start a War in 5 Easy Steps

— commonsense to a president?



1. The danger is grave and growing

2. War will be easy and cheap (but only if we act now)

3. War will solve all (or at least most) of our problems

4. The enemy is evil. Or crazy. Maybe both

5. Peace is unpatriotic https://t.co/5MAYFNktYQ — art (@art2i) April 6, 2018

يستخدم بعض دعاة الحرب مصطلحات "حرب خاطفة" لتبرير أن شن الحرب والبدء بها في الوقت الحالي سيكون أقل ثمنا من انتظار حدوثها الحتمي، ويعتبرون أن الانتصار في حالة شن الحرب في الوقت الحالي سيكون أمر محقق، وأنها ستجنب أمريكا حربا أكثر تكلفة.

3- الحرب هي الحل

I am a republican, and I am a Trump supporter. I know Russians, if Trump starts the war in Syria, they will strike back. We all can die. Only an idiot can think that war will solve the problems. pic.twitter.com/1xQC0eT8Da — Alex (@Alex886023031) April 11, 2018

يروج المدافعون عن الحرب إلى فكرة الانتصار الذي سيحل جميع مشاكل أمريكا، بحسب المجلة التي أشارت إلى أن حساباتهم تعتمد على فكرة تحقيق الانتصار وتغيير قواعد اللعبة بصورة كاملة وبسط النفوذ على خصومهم، مشيرة إلى أن غزو صدام حسين للكويت اعتمد على ذات الفكرة، وكذلك غزو العراق الذي اعتقدت إدارة جورج بوش أنه سيقضى على صدام وسيبعث رسالة لخصوم أمريكا في المنطقة.

4- "شيطنة العدو"

Interestingly enough, that is a quote at the bottom of my emails. So, so, true. Don't listen to others, listen to your heart and pray, you will hear your spirit talk to you, but remember the enemy is always lurking, no evil or bad thoughts come from God, NONE!!! GQ https://t.co/oMM6HegoUP — GQinBURQUE (@gqinburque) April 10, 2018

يروج دعاة الحرب إلى فكرة أن العدو الذي سيشنون الحرب عليه مجنون أو شيطان أو كلاهما، وأن الحل الوحيد في هذه الحلة هو التخلص منه نهائيا بعملية عسكرية، بحسب "فورين بوليسي"، التي أشارت إلى جملة قالها نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني "نحن لا نحارب الشيطان، بل نهزمه".

وتعتمد تلك الاستراتيجية على استخدام وسائل أخرى مثل العقوبات الاقتصادية والتضييق الدولي قبل شن الحرب، خاصة عندما يتعلق الأمر بدول لديها ترسانات عسكرية ضخمة.

5- تحقير دعاة السلام

Non Interventionism is NOT BEING:



UnPatriotic

UnAmerican

Against Peace

Against Prosperity



Exactly the OPPOSITE:

It is the protection of Liberty for our Republic as an example for other countries around the world.



There is NO legitimacy in believing Lies for more War.@RonPaul pic.twitter.com/6FHBZebGSb — RIGGED.IT (@Rigged_It) April 9, 2018

عندما شنت أمريكا الحرب في فيتنام كانت إدارتي ليندون جونسون، وريتشارد نيكسون تتهمان المعارضين لتلك الحرب بمساعدة العدو وضعف الوطنية، وفي عهد ترامب، فإن من المحتمل أن يشن حملة عبر حسابه على "تويتر" ضد كل من يعارض توجهه للحرب إذا قرر ذلك.