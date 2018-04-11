نتنياهو يبحث مع وزرائه التطورات الأخيرة على الساحة السورية

عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، اليوم الأربعاء 11 أبريل/ نيسان، اجتماعا لمناقشة التطورات الأخيرة على الساحة السورية.

© AP Photo/ Evan Vucci ترامب عن أزمة سوريا: استعدي يا روسيا الصواريخ قادمة

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن المجلس يناقش التوتر في شمال إسرائيل، على خلفية الغارات على قاعدة "تي فور" السورية، وتهديدات إيران بالرد واحتمال توجيه دول الغرب ضربة عسكرية لسوريا

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراءه للامتناع عن إطلاق التصريحات في المجال الأمني بسبب حساسية الوضع.

كما أكد نتنياهو أهمية احتفاظ بلاده بالقدرة على الدفاع عن نفسها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، على خلفية اتهام دمشق بشن هجوم بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما، وهو ما تنفيه سوريا.