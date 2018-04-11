ارتفاع حصيلة الاعتداء الإرهابي أمام محكمة غربي العراق

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر أمني، اليوم الأربعاء 11 أبريل/نيسان، بارتفاع حصيلة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مواطنين قرب "محكمة" في مركز محافظة الأنبار، غربي البلاد.

وحسب المصدر، فإن الحصيلة النهائية للاعتداء الإرهابي بواسطة عبوة لاصقة أسفل سيارة أمام محكمة الرمادي، مركز الأنبار، ارتفعت إلى خمسة مصابين بجروح متفاوتة.

وأوضح المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن الحصيلة الأولى، إثر الانفجار، كانت جريحين اثنين.

© REUTERS/ Stringer القوات العراقية تقتل إرهابيين في عملية استباقية في محافظة كركوك

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مركز الإعلام الأمني، في بيان تلقته مراسلتنا، أن اعتداء إرهابيا بواسطة عبوة لاصقة كانت موضوعة أسفل عجلة مركونة مقابل محكمة الرمادي، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين كمعلومات أولية عن الحادث.

وشهدت مناطق العراق في الآونة الأخيرة تحسنا أمنيا ملموسا لا سيما بعد أن تمكنت القوات الأمنية المشتركة من تحرير الأراضي العراقية من عناصر تنظيم "داعش" بعد سيطرته في منتصف العام 2014 على مناطق واسعة من شمالي وغربي البلاد.

الجدير بالذكر، أن القوات العراقية حررت مدينة الرمادي التي تعتبر من أكبر مدن البلاد، مركز الأنبار المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة البلاد، من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، في مايو/أيار عام 2015.