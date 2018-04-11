حقيقة مغادرة الرئيس السوري القصر الجمهوري

وأضاف النائب السوري: "ليس من المنطقي أن من يواجه عشرات الدول التي تحاول الاعتداء على أرضه، أن يهرب من بلاده أو يغادر أرض المعركة، والرئيس الأسد لا يفعل ذلك، لأنه يعرف أن سوريا كلها خلفه، والشعب يدعمه، وبالتالي لن يهرب أو يغادر وطنه".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نشرت مزاعم عن مغادرة الرئيس السوري بشار الأسد قصره الرئاسي صباح اليوم الأربعاء، برفقة قافلة عسكرية روسية خوفا من التعرض لقصف أمريكي.
وكان مصدر مسؤول نفى لمراسل "سبوتنيك، أمس، الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام عن سفر عائلة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران. وقال المصدر: "إن هذه الأنباء عارية من الصحة جملة وتفصيلا".
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