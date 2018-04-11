طهران تحذر محمد بن سلمان من مواجهة مصير صدام حسين

ووصف قاسمي السعودية بـ"غير الناضجة"، مضيفا أنها "تسببت في زعزعة الأمن والاستقرار ونشوب حروب طويلة في الشرق الأوسط"، وجدد اتهام السعودية بدعم "القاعدة" وإنشاء تنظيم "داعش" وتمويل الجماعات الإرهابية، وبالسعي "بشكل جهيد لإيجاد تحالف مع الكيان الصهيوني".
وكان ولي العهد السعودي قد قال في مؤتمر صحفي أثناء زيارته باريس، إن بلاده سبق وأن حذرت "مرارا من خطر انتقال الإرهاب إلى دول الساحل"، متهما إيران بـ"دعم الإرهاب عبر تمويل ميليشيات حزب الله والحوثيين ورعاية قادة تنظيمات مثل القاعدة، وأن هناك مشاريع هدامة في الشرق الأوسط أبرزها الخطر الإيراني الذي ينطلق من أيديولوجية توسعية".
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