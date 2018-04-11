إحباط هجوم انتحاري حاول استهداف زائرين شمالي بغداد

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن بيان لإعلام عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، بإحباط محاولة إرهابية لاستهداف زائرين لإتمام مراسم دينية شمالي العاصمة.

وأكدت عمليات بغداد، في بيانها، أن القوات الأمنية في قيادة العمليات تمكنت من إحباط محاولة إرهابية بواسطة إرهابيين اثنين يرتديان حزامين ناسفين حاولا استهداف الزائرين شمالي بغداد.

© AP Photo/ ارتفاع حصيلة الاعتداء الإرهابي أمام محكمة غربي العراق

وأوضحت العمليات، تم نصب كمين للإرهابيين، من قبل قوات لواء المشاة الـ(22) بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، ومحاصرتهم قبل توجههم لاستهداف الزائرين، وقتل أحدهم بينما اضطر الأخر لتفجير نفسه بعد إصابته بجروح بليغة بنيران القوات.

وأكد إعلام عمليات بغداد، أن الحادث لم يسفر عن خسائر بصفوف القوات الأمنية.

وتشهد العاصمة بغداد، مراسم إحياء ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم، التي تصادف غدا الخميس 12 أبريل/ نيسان، بتوافد عشرات الآلاف من الزائرين من مختلف أنحاء البلاد، ودول الجوار، وسط تشدد أمني.