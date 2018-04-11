الدفاعات السعودية تسقط طائرة مسيرة في مدينة أبها جنوب غربي المملكة

أعلنت مصادر ميدانية أن القوات السعودية أسقطت، صباح اليوم الأربعاء، طائرة مسيرة (دون طيار) تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في مدينة أبها جنوبي السعودية، فيما يأتي بعد ساعات قليلة من إعلان الحوثيين تنفيذ هجمات على مطار أبها ومقر شركة "أرامكو" في جيزان جنوب غربي المملكة.

القاهرة — سبوتنيك. ونقل تلفزيون "العربية" عن المصادر أن "الميليشيات الحوثية استغلت الأجواء الغائمة وحالة الطقس لتسيير طائرتها من صعدة إلى داخل الحدود السعودية على ارتفاع يقارب 4 كيلومترات عن سطح الأرض، إلا أن التقنيات التي تمتلكها القوات السعودية، تمكنت من استهدافها لتسقط في مطار أبها الدولي، دون تأثير على الملاحة الجوية".

يذكر أن جماعة أنصار الله (الحوثيون) أعلنت، صباح اليوم، وقوع ضربات جوية على مطار أبها بعسير وفرع شركة أرامكوا في جيزان، جنوب غربي السعودية.

وتقود السعودية منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيون"، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

ويشن مسلحو أنصار الله هجمات عديدة بالصواريخ الباليستية على مواقع في المملكة، ويقولون إن هذا رد على الغارات الجوية السعودية.

وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.