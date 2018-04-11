وزير سوري بارز يرد على ترامب: "لا نخاف"

علق حسين مخلوف، وزير إعادة الإعمار والإدارة المحلية في سوريا، على الضربة الأمريكية المحتملة وما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ذلك الشأن.

© AP Photo/ Evan Vucci البنتاغون يعلق على تصريحات ترامب بشأن ضرب سوريا

وقال مخلوف في مقابلة مع " CNN " إنهم —أطفالا وشبابا ونساء- في سوريا لا يخافون العمل العسكري، ولكنهم سعداء بأن ترامب سيسحب القوات الأمريكية خارج سوريا "لأن هذا هو الذي ينسجم مع الحق والعدل".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح، اليوم الأربعاء، 11 أبريل/ نيسان، أنه سيقوم بقصف سوريا بصواريخ حديثة وذكية.

ودعا ترامب، روسيا للاستعداد إلى صد الصواريخ، والتوقف عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد.

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها "روسيا تعهدت بإسقاط أي صاروخ يطلق على سوريا، استعدي يا روسيا إذن لأن الصواريخ سوف تأتي حديثة وذكية". ​وتابع "لا يجدر بكم أن تكونوا شركاء مع حيوان يقتل شعبه بالغاز ويستمتع بذلك".

وكان السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين، قال إن أي صواريخ أمريكية تطلق على سوريا سيتم إسقاطها واستهداف مواقع إطلاقها.

وقال زاسيبكين، في تصريحات لقناة "المنار" اللبنانية، إنه كان يشير إلى تصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الأركان الروسي، وقال: "إذا وقع هجوم من الأمريكيين… فسيتم إسقاط الصواريخ وحتى المصادر التي أطلقت منها الصواريخ".

وذكر "البنتاغون"، في بيان له تعليقا على تغريدات ترامب التي هدد فيها بتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، أنه لا يعلق على التحركات العسكرية المستقبلبة المحتملة، بحسب وكالة "رويترز".

وقال إريك باهون، المتحدث باسم البنتاغون، "الإدارة لا تعلق على الأعمال العسكرية المحتملة في المستقبل".

وأضاف "كما ذكر الرئيس في 8 أبريل، فإن هجوم الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الأبرياء في دوما كان مرعبا، ويتطلب استجابة فورية من المجتمع الدولي".