وزير سوري بارز يرد على ترامب: "لا نخاف"

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح، اليوم الأربعاء، 11 أبريل/ نيسان، أنه سيقوم بقصف سوريا بصواريخ حديثة وذكية.
ودعا ترامب، روسيا للاستعداد إلى صد الصواريخ، والتوقف عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد.
وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها "روسيا تعهدت بإسقاط أي صاروخ يطلق على سوريا، استعدي يا روسيا إذن لأن الصواريخ سوف تأتي حديثة وذكية". وتابع "لا يجدر بكم أن تكونوا شركاء مع حيوان يقتل شعبه بالغاز ويستمتع بذلك".
وكان السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين، قال إن أي صواريخ أمريكية تطلق على سوريا سيتم إسقاطها واستهداف مواقع إطلاقها.
وذكر "البنتاغون"، في بيان له تعليقا على تغريدات ترامب التي هدد فيها بتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، أنه لا يعلق على التحركات العسكرية المستقبلبة المحتملة، بحسب وكالة "رويترز".
وقال إريك باهون، المتحدث باسم البنتاغون، "الإدارة لا تعلق على الأعمال العسكرية المحتملة في المستقبل".
وأضاف "كما ذكر الرئيس في 8 أبريل، فإن هجوم الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الأبرياء في دوما كان مرعبا، ويتطلب استجابة فورية من المجتمع الدولي".
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