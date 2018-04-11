الحكومة السورية تعيد جميع المخطوفين إلى عملهم

بهدف تقديم كافة التسهيلات المتعلقة بالمخطوفين المحررين من الغوطة الشرقية، أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس عماد خميس، تعميما طلب بموجبه تسهيل عودة العاملين إلى عملهم، واعتبار فترة الاحتجاز لدى الجماعات الإرهابية المسلحة خدمة فعلية بما يترتب على ذلك من آثار مالية وقانونية، ومنحهم جميع التعويضات والترفيعات المستحقة عن تلك الفترة.

© Sputnik. Michael Klimentyev الرئيس الأسد يستقبل أهالي المخطوفين ويوجه رسالة إلى الجيش السوري

سبوتنيك . كما تضمن التعميم إصدار بدل ضائع للوثائق والثبوتيات الشخصية المفقودة للمحررين، وتسهيل عودة جميع الطلبة إلى المدارس والجامعات ومعالجة أوضاعهم الدراسية عن فترة الاحتجاز.

وموافاة رئاسة مجلس الوزراء بالمقترحات اللازمة لمعالجة أوضاع المخطوفين كلٌّ فيما يخصه من أجل إصدار ما يلزم من تعليمات أو قرارات، إضافة إلى موافاتها بالحالات التي تتطلب حتماً عرضها على مجلس الوزراء من أجل المعالجة واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

ويأتي هذا التعميم في ضوء الجهود المكثفة لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية وكل ما هو مرتبط بالنواحي الإجرائية لكافة المخطوفين على امتداد الوطن مجانا وتوثيق البيانات المتعلقة بهم وفق مؤشرات واضحة، وتكليف المحافظين كل في محافظته بتوفير متطلبات استقبال المخطوفين وإعطائهم كافة الميزات وتقديم الرعاية لهم والوقوف عند حاجاتهم على كل المستويات.