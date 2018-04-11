الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا استهدف الرياض

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، اليوم الأربعاء 11 أبريل/ نيسان، صاروخا باليستيا، أطلق باتجاه العاصمة الرياض.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن شهود عيان القول إنهم سمعوا دوي ما لا يقل عن ثلاثة انفجارات وشاهدوا ثلاث سحب من الدخان في سماء وسط العاصمة السعودية الرياض.

عاجل | مراسل #الإخبارية: قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمر صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه #جازان. #جازان_الآن — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 11, 2018

​في الوقت نفسه، أفادت قناة "الإخبارية" السعودية بأن قوات الدفاع الجوي دمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه الرياض.