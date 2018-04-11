التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"أنصار الله" استهدفت مطار أبها

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إنه "في تمام الساعة (0740) بالتوقيت المحلي من صباح اليوم رصدت منظومة الدفاع الجوي الخاصة بحماية مطار أبها جسم غير معرف باتجاه مطار أبها الدولي وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره"، وذلك بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتابع "تم في حينه إغلاق حركة الملاحة الجوية بما يتوافق مع قوانين الطيران العالمي، ومن ثم عادت الحركة الجوية من وإلى المطار لطبيعتها".

قيادة القوات المشتركة للتحالف لدعم الشرعية في اليمن ": قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تسقط طائرة بدون طيار معادية حاولت استهداف مطار #أبها الإقليمي وتدمير أخرى معادية حاولت مهاجمة إحدى الأعيان المدنية في #جازان.https://t.co/zYM0nrwCKw#واس — واس (@spagov) April 11, 2018

​وذكر العقيد المالكي أنه "من خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين أنها طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية كانت تحاول استهداف المطار المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني".

كما ذكر العقيد المالكي أنه "تم رصد جسم غير معروف باتجاه أحد الأعيان المدنية بجازان وتم التعامل معه بوسائل الدفاع الجوي وتدميره دون وقوع أي خسائر، ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين تطابق الأجزاء والحطام مع الطائرة بدون طيار المعادية والتي حاولت استهداف مطار أبها الدولي".

وحذر التحالف جماعة "أنصار الله" من "استهداف المدنيين واستخدام أساليب إرهابية في الهجوم"، مؤكدا أنه سيكون له وسائل ردع حازمة.