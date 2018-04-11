بالفيديو...مستشار المرشد الإيراني يتجول في الغوطة الشرقية

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، اليوم الأربعاء، متجولا في المناطق التي حررها الجيش السوري في الغوطة الشرقية.

ووصل ولايتي ولايتي، أمس الثلاثاء، على رأس وفد من إيران إلى دمشق للمشاركة في مؤتمر "القدس واجهتنا" الدولي، المقرر انعقاده في صالة المؤتمرات في دار الأسد في دمشق وسيستمر لمدة يومين، بحسب وكالة مهر الإيرانية.

وكانت طهران قد أطلقت تهديدا، أمس، بأنها لن تدع الأمور تمر مر الكرام بعد "القصف الإسرائيلي لقاعدة التيفور في سوريا قبل يومين والتي قتل خلالها سبعة من العسكرييين الإيرانيين بينهم ضابط رفيع".

يذكر أن جثامين العساكر الإيرانيين الذين سقطوا في قاعدة "التيفور" قد وصلت إلى طهران لدفنها وسط مراسم عسكرية.

وقال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، إن "جريمة إسرائيل باستهداف مطار التيفور العسكري لن تبقى من دون رد".

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر عسكرية وصفتها بالرفيعة للغاية، تعقيبا على التهديد الإيراني، بأنه إذا "تحركت إيران ضد إسرائيل من الأراضي السورية، فإن من سيدفع الثمن هو الأسد ونظامه".

وتابع المسؤولون العسكريون الإسرائيليون: "سيختفي نظام الأسد كما سيختفي الأسد نفسه عن خريطة العالم إذا حاول الإيرانيون المساس بإسرائيل أو بمصالحها انطلاقا من الأراضي السورية".

تجدر الإشارة إلى أن زيارة ولايتي إلى دمشق ستستغرق يومين، حيث سيشارك في مؤتمر "القدس وجهتنا" الدولي.