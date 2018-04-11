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19:50 11 أبريل/ نيسان 2018
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    تحطم طائرة عسكرية في الجزائر

    مغاربة يتساءلون عن أسباب وجود 30 مدنيا من البوليساريو في طائرة عسكرية جزائرية

    © REUTERS/ ENNAHAR TV/Handout
    العالم العربي
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    تساءل خبراء مغاربة عن أسباب وجود 30 شخصا من رعايا جبهة البوليساريو ضمن ضحايا حادث الطائرة العسكرية المنكوبة في مدينة البليدة الجزائرية.

    قوات البوليساريو
    © AFP 2018/ FAROUK BATICHE
    تفاصيل جديدة...بيان البوليساريو بشأن الطائرة المنكوبة في الجزائر
    قال المحلل السياسي المغربي، حفيظ الزهري إن وجود وفيات من عناصر البوليساريو ضمن ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية الجزائرية، يؤكد وجود دعم عسكري كبير من الجزائر، للبوليساريو، عبر تدريب وتسليح عناصرها، وممارسة الوصاية عليها في إطار صراعها مع المغرب، مضيفا لـ"سبوتنيك" أن الحادث كشف بالدليل أن الجزائر طرف في الصراع وفاعل وليس بلد جار كما يحاول تسويق ذلك.

    وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم "البوليساريو"، اليوم الأربعاء، وفاة 30 شخصا من رعاياها في حادث الطائرة العسكرية المنكوبة قرب مطار بوفاريك في مدينة البليدة الجزائرية.

    وأشار الزهري إلى أن التطورات الأخيرة التي عرفتها المنطقة خاصة ما يتعلق بالصحراء، وتهديد المغرب باللجوء إلى القوة العسكرية في حالة عدم انسحاب البوليساريو من المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني، ساهم في كثافة التحركات العسكرية الجزائرية على الحدود مع المغرب وتدريب وتسليح البوليساريو.

    وبينما قالت البوليساريو في بيان أوردته وكالة الأنباء الصحراوية التابعة للجبهة، إن "الطائرة كانت تضم 30 من المرضى الصحراويين ومرافقيهم، من رجال ونساء وأطفال، العائدين من فترة علاج في المستشفيات الجزائرية"، تساءل الخبير المغربي عن أسباب وجود مدنيين على طائرة جميع ركابها عسكريين.

    وأكد المحلل السياسي المغربي: لا يمكن أن تغطى الشمس بالغربال، كل ركاب الطائرة عناصر عسكرية، منهم 30 من العناصر العسكرية للبوليساريو، وعدم الاعتراف هي محاولة من النظام الجزائري، للتغطية على الحادث الذي كشف دور الجزائر في تأزيم الصراع حول الصحراء ودعمها اللوجستي لعناصر الجبهة.

    وكانت وسائل إعلام جزائرية قد أعلنت صباح اليوم تحطم طائرة عسكرية جزائرية، بالقرب من مطار بوفاريك العسكري، في مدينة البليدة، وذكرت محطة النهار التلفزيونية الجزائرية الخاصة، نقلاً عن أرقام الدفاع المدني، سقوط 257 شخصا، من بينهم 26 من البوليساريو.

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    الكلمات الدلالية:
    سقوط طائرة جزائرية, سقوط طائرة عسكرية, الطائرة الجزائرية, البوليساريو, أخبار, المغرب, العالم, الجزائر
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