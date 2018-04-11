قيادي في "أنصار الله" يؤكد استهداف وزارة الدفاع السعودية

وعن المواقع المستهدفة وإمكانية إصابتها بالصواريخ اليمنية، أوضح أن كبرى الصحف الغربية تؤكد دوما فشل منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" في التصدي للصواريخ، لذلك هناك ترجيحات كبيرة أن تكون الصواريخ أصابت أهدافها.
وأعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الأربعاء 11 أبريل، أنها استهدفت مقر وزارة الدفاع السعودية بصاروخ من طراز "بركان 2 إتش".
وذكرت قناة "المسيرة"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، أن القوة الصاروخية قصفت وزارة الدفاع السعودية وأهدافا أخرى بالرياض بصواريخ "بركان2 إتش".
وكانت قناة "الإخبارية" السعودية أفادت، في وقت سابق، بأن قوات الدفاع الجوي دمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه الرياض.
عاجل | مراسل #الإخبارية: قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمر صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه #جازان. #جازان_الآن— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 11, 2018
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