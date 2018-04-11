قيادي في "أنصار الله" يؤكد استهداف وزارة الدفاع السعودية

أكد القيادي في جماعة "أنصار الله" وعضو المجلس السياسي محمد البخيتي، أن الجماعة أطلقت صواريخ استهدفت بها وزارة الدفاع السعودية في الرياض، وعددا من الأهداف العسكرية الأخرى.

وقال البخيتي، في تصريحات خاصة لـ" سبوتنيك "، اليوم الأربعاء 11 أبريل/ نيسان، إن جماعة "أنصار الله" أرسلت صواريخها، ولكن حتى الآن لا توجد تأكيدات ما إذا كانت أصابت وزارة الدفاع السعودية أم لا.

وعن المواقع المستهدفة وإمكانية إصابتها بالصواريخ اليمنية، أوضح أن كبرى الصحف الغربية تؤكد دوما فشل منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" في التصدي للصواريخ، لذلك هناك ترجيحات كبيرة أن تكون الصواريخ أصابت أهدافها.

وأعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الأربعاء 11 أبريل، أنها استهدفت مقر وزارة الدفاع السعودية بصاروخ من طراز "بركان 2 إتش".

وذكرت قناة "المسيرة"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، أن القوة الصاروخية قصفت وزارة الدفاع السعودية وأهدافا أخرى بالرياض بصواريخ "بركان2 إتش".

​وكانت قناة "الإخبارية" السعودية أفادت، في وقت سابق، بأن قوات الدفاع الجوي دمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه الرياض.