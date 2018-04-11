توجه أول بعثة خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا

أفادت مصادر مطلعة، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن أول مجموعة خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قد تنطلق إلى سوريا غدا الخميس، للتأكد من الأنباء حول الحادث الكيميائي في مدينة دوما في الغوطة الشرقية، ومن المخطط أن تنضم إليها مجموعة أخرى، ستتوجه إلى سوريا الجمعة القادمة.

وقال مصدر: "أول مجموعة خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حسب المخطط، ستنطلق إلى سوريا غدا الخميس. ويوم الجمعة قد تنطلق المجموعة الثانية".

وأفاد مصدر آخر بأن البعثة ستصل إلى بيروت، ومن ثم ستنطلق إلى سوريا.

وسبق لوزارة الخارجية السورية، أن أرسلت دعوة رسمية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لزيارة مدينة دوما السورية لتقصي المعلومات حول الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما.

هذا ويتهم الغرب الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما السورية، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات السورية مراراً رفضها لهذه الاتهامات، محملةً المسؤولية للمسلحين.

ورفضت روسيا أيضا الاتهامات داعية للتحقيق في جميع الحوادث ومعاقبة مرتكبيها.

ويذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد حذرت يوم 13 آذار/ مارس الماضي، من أن المسلحين يعدون لعمل استفزازي باستخدام السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية، وحذر العسكريون الروس آنذاك، من مغبة استخدام الولايات المتحدة لهذا الحادث الاستفزازي والمصطنع، كذريعة لتوجيه ضربة لسوريا.