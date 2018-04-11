الأسد: السلاح الأساسي الذي يستخدمه أعداؤنا هو بث الفرقة وتعزيز التطرف

ولفت الرئيس السوري إلى أهمية انعقاد مؤتمر وحدة الأمة ودور علماء الدين في إطلاق حوار منفتح فيما بينهم أولا وخصوصا المؤسسات الدينية الكبرى وكذلك في أوساط الشباب والعامة، مبينا أن جوهر ما تواجهه الأمة الإسلامية اليوم هو محاولات الفصل بين الهوية الوطنية والدينية والتعمية على حقيقة أن جذورنا واحدة.
من جهتهم أكد المشاركون أن انعقاد مؤتمر "وحدة الأمة" في دمشق جاء ليؤكد وقوف علماء الدين والشعوب الإسلامية إلى جانب سوريا ولاسيما في هذا التوقيت الذي يواجه فيه السوريون التهديدات الأمريكية والغربية بمنتهى الشجاعة.
كما هنأ المشاركون سوريا شعبا وجيشا وقيادة بالانتصارات الكبيرة التي تحققت مؤكدين أن الانتصار النهائي في مواجهة الحرب الإرهابية بات قريبا وأن سوريا ستبقى موطن الإسلام المعتدل الأصيل في مواجهة الفكر الإقصائي المتطرف.
ويشارك في مؤتمر وحدة الأمة الذي تستضيفه سوريا علماء دين ومفكرون وباحثون من الأزهر في مصر والجزائر وتونس والمغرب والعراق ولبنان وإندونيسيا وتركيا والهند وأفغانستان.
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