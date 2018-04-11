الأسد: السلاح الأساسي الذي يستخدمه أعداؤنا هو بث الفرقة وتعزيز التطرف

قال الرئيس السوري بشار الأسد "إن السلاح الأساسي الذي يستخدمه أعداؤنا هو بث الفرقة وتعزيز التطرف وخلق الشروخ الفكرية والدينية لدى أبناء المجتمع الواحد".

© REUTERS/ Alaa Al-Marjani الصدر يستنكر تصريحات الولايات المتحدة ضد سوريا

وشدد الأسد، اليوم الأربعاء، خلال استقباله وفد من المشاركين في مؤتمر "وحدة الأمة" الذي استضافته دمشق على أن وحدة المسلمين المبنية على التنوع والتمسك بجوهر الدين هي الكفيلة بحماية مجتمعاتنا ضد المخططات الغربية الرامية إلى إضعافنا وتقسيمنا. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا ".

ولفت الرئيس السوري إلى أهمية انعقاد مؤتمر وحدة الأمة ودور علماء الدين في إطلاق حوار منفتح فيما بينهم أولا وخصوصا المؤسسات الدينية الكبرى وكذلك في أوساط الشباب والعامة، مبينا أن جوهر ما تواجهه الأمة الإسلامية اليوم هو محاولات الفصل بين الهوية الوطنية والدينية والتعمية على حقيقة أن جذورنا واحدة.

من جهتهم أكد المشاركون أن انعقاد مؤتمر "وحدة الأمة" في دمشق جاء ليؤكد وقوف علماء الدين والشعوب الإسلامية إلى جانب سوريا ولاسيما في هذا التوقيت الذي يواجه فيه السوريون التهديدات الأمريكية والغربية بمنتهى الشجاعة.

كما هنأ المشاركون سوريا شعبا وجيشا وقيادة بالانتصارات الكبيرة التي تحققت مؤكدين أن الانتصار النهائي في مواجهة الحرب الإرهابية بات قريبا وأن سوريا ستبقى موطن الإسلام المعتدل الأصيل في مواجهة الفكر الإقصائي المتطرف.

ويشارك في مؤتمر وحدة الأمة الذي تستضيفه سوريا علماء دين ومفكرون وباحثون من الأزهر في مصر والجزائر وتونس والمغرب والعراق ولبنان وإندونيسيا وتركيا والهند وأفغانستان.