قوات التحالف ترد على استهداف أنصار الله لوزارة الدفاع السعودية

شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، سلسلة غارات جوية استهدفت تدمير آليات عسكرية و مواقع لجماعة "أنصار الله"، غربي تعز.

ووفقا لما نقلته وكالة الانباء الإماراتية، أسفرت الغارات عن مصرع العشرات في صفوف "أنصار الله" وهروب بعض العناصر.

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"أنصار الله" استهدفت مطار أبها

إلى ذلك زعمت "وام"، تصدي قوات الجيش اليمني لمحاولات تسلل لعناصر "أنصار الله" شمال مديرية حيس ومنطقة القطابا جنوب مديرية التحيتا بجبهة الساحل الغربي لليمن، وتكبدت على إثرها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وتواصل قوات الجيش اليمني والتحالف العربي تقدمها في جبهة الساحل الغربي شمالا وسط عمليات تمشيط واسعة.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي شن غاراتها الجوية على مناطق تجمعات "أنصار الله" في جبهات القتال بالساحل الغربي.