قوات التحالف ترد على استهداف أنصار الله لوزارة الدفاع السعودية

ووفقا لما نقلته وكالة الانباء الإماراتية، أسفرت الغارات عن مصرع العشرات في صفوف "أنصار الله" وهروب بعض العناصر.
إلى ذلك زعمت "وام"، تصدي قوات الجيش اليمني لمحاولات تسلل لعناصر "أنصار الله" شمال مديرية حيس ومنطقة القطابا جنوب مديرية التحيتا بجبهة الساحل الغربي لليمن، وتكبدت على إثرها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وتواصل قوات الجيش اليمني والتحالف العربي تقدمها في جبهة الساحل الغربي شمالا وسط عمليات تمشيط واسعة.
وتواصل مقاتلات التحالف العربي شن غاراتها الجوية على مناطق تجمعات "أنصار الله" في جبهات القتال بالساحل الغربي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)