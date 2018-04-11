الجيش اليمني يعلن سيطرته الكاملة على مدينة ميدي بعد معارك دامت ثلاثة أيام

أعلن الجيش اليمني، المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، سيطرته على مدينة ميدي في محافظة حجة شمال غربي اليمن بعد معارك ضد مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) دامت ثلاثة أيام.

© REUTERS/ Fawaz Salman مقتل وإصابة 31 مواطنا يمنيا بمعارك بين قوات الجيش اليمني والحوثيين

صنعاء — سبوتنيك . نقل موقع الجيش اليمني، "26 سبتمبر" اليوم الأربعاء، عن قائد المنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش اليمني اللواء الركن يحيى صلاح، التأكيد "أن مدينة ميدي تعتبر بوابة النصر والتحرير لكامل محافظة حجة".

وأكد اللواء صلاح خلال حفل أقامته المنطقة، بمناسبة السيطرة على مدينة ميدي" أنه كما رفعت سارية العلم اليوم في مدينة ميدي سترتفع غداً في كل محافظات إقليم تهامة وفي العاصمة صنعاء".

يشار إلى أن قوات الرئيس هادي أطلقت الأحد الماضي، عملية عسكرية واسعة في مديرية ميدي، تمكنت خلالها عقب معارك مع مسلحي "أنصار الله" استمرت 3 أيام من السيطرة على مدينة ميدي، الساحلية التابعة لمحافظة حجة شمال غربي اليمن.