السعودية تعلن أولى نتائج زيارة ولي العهد إلى فرنسا

تزامنا مع انتهاء زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، منحت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، أربع شركات فرنسية رخصا استثمارية لبدء مزاولة نشاطها في المملكة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، الشركات الفرنسية الأربع هي "إنجي سيرفس ميدل الفرنسية، وخدمات الدفاع البيئية، وبحري بولوريه لوجتكس، ومترو العاصمة".

© REUTERS/ Amir Levy وصول محمد بن سلمان إلى إسبانيا (صور)

وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، أن الرخص التي تم منحها للشركات الفرنسية تنوعت بين الخدمية والبيئة والتكنولوجيا والنقل.

ونوه العمر إلى سعي المملكة لتحفيز الشركات العالمية الرائدة لضخ المزيد من الاستثمارات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وجعل البيئة الاستثمارية في السعودية أكثر جاذبية لاستقطاب استثمارات أجنبية أخرى.

وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تبني أفضل الممارسات والتقنيات التي من شأنها أن تسهل على المستثمرين ممارسة الأعمال في المملكة، وتحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتمكين استثمارات نوعية، وتطوير البنية التحتية لتسهيل ممارسة الأعمال، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، بحيث تصبح حركة الأعمال أكثر سهولة وكفاءة.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد قام بزيارة إلى فرنسا استمرت لعدة أيام والتقى خلالها الرئيس ماكرون، وتم خلالها إبرام العديد من الصفقات والاتفاقيات.