عباس: لا بد من وساطة مع الإسرائيليين ولدي ثقة كبيرة ليكون ذلك مطلبا في القمة العربية

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي لرعاية المفاوضات المستقبلية لعملية السلام، مشيرا أن الولايات المتحدة فقدت حقها في الوساطة بين الطرفين.

© Sputnik. Ahmed Abed مندوب فلسطين في الجامعة العربية: نطالب بتوفير الحماية الدولية لمسيرة العودة

رام الله — سبوتنيك وقال الرئيس، خلال كلمة له مساء اليوم الأربعاء 11 أبريل/ نيسان، "أجدد الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام على أساس قرارات الشرعية الدولية يقر آلية دولية متعددة لرعاية أية مفاوضات مستقبلية وعملية السلام".

وأوضح "أمريكا انحازت بشكل فاضح لإسرائيل ولم يعد بإمكانها أن تكون وسيطا، والنزاهة لديها مفقودة".

وتابع عباس "لابد من وساطة جماعية تتبنى قرارات الشرعية الدولية لتتوسط بيننا والإسرائيليين وهذا ما نطلب به ولدي ثقة كبيرة ليكون ذلك مطلبا في القمة العربية".