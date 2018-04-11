هؤلاء يلتقيهم محمد بن سلمان خلال زيارته إلى إسبانيا

وصل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، في زيارة رسمية.

© REUTERS/ Amir Levy وصول محمد بن سلمان إلى إسبانيا (صور)

وكان ولي العهد السعودي قد غادر باريس في وقت سابق اليوم، مختتما زيارة إلى فرنسا استغرقت ثلاثة أيام.

وأوضح الديوان الملكي السعودي في بيان، أن ابن سلمان سيلتقي خلال زيارته إلى مدريد ملك إسبانيا فيليبي السادس، ورئيس الوزراء مريانو راخوي بري ووزيرة الدفاع ماريا دولوريس، ومن المقرر أن يعقد ولي العهد اجتماعات مع أعضاء في البرلمان الإسباني.

كما تشهد الزيارة لقاء عدد من المسؤولين لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتعد إسبانيا المحطة الثالثة في أحدث جولات ولي العهد، والتي بدأها بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية ولقاء الرئيس دونالد ترامب، قبل التوجه إلى فرنسا والالتقاء بالرئيس إيمانويل ماكرون.