في أول اجتماع منذ مقتل والده... تفاصيل ما دار بين أحمد عبد الله صالح والمبعوث الأممي إلى اليمن

اجتمع أحمد علي، النجل الأكبر للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، بالمبعوث الأممي مارتن غريفيث، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ووفقا لما نقلته وكالة "خبر" للأنباء، ناقش اللقاء الأوضاع في اليمن، وآفاق الوصول لتسوية سياسية عادلة من أجل تحقيق السلام الدائم في البلاد".

© AFP 2018/ Mohammed Huwais سفير روسيا لدى اليمن يؤكد أهمية دعم المبعوث الأممي لحل الأزمة

كما بحث نجل صالح مع المبعوث الأممي، أوضاع حزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يعاني من حالة انقسام منذ مقتل والده في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي.

وزعمت الوكالة أن هذا اللقاء يعد الأول لنجل صالح مع مسؤول أممي منذ مقتل والده.

وشدد أحمد صالح على أن الحزب سيظل موحدا وقادرا على تجاوز التحديات، وسيكون له دور محوري خلال المرحلة المقبلة.

وكان المبعوث الأممي قد وصل إلى أبو ظبي قادما من مسقط، حيث التقى وزير الخارجية عبد الله بن زايد وقيادات ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي تشكل بدعم إماراتي في أيار/ مايو 2017.