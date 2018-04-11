في أول اجتماع منذ مقتل والده... تفاصيل ما دار بين أحمد عبد الله صالح والمبعوث الأممي إلى اليمن

ووفقا لما نقلته وكالة "خبر" للأنباء، ناقش اللقاء الأوضاع في اليمن، وآفاق الوصول لتسوية سياسية عادلة من أجل تحقيق السلام الدائم في البلاد".
وزعمت الوكالة أن هذا اللقاء يعد الأول لنجل صالح مع مسؤول أممي منذ مقتل والده.
وشدد أحمد صالح على أن الحزب سيظل موحدا وقادرا على تجاوز التحديات، وسيكون له دور محوري خلال المرحلة المقبلة.
وكان المبعوث الأممي قد وصل إلى أبو ظبي قادما من مسقط، حيث التقى وزير الخارجية عبد الله بن زايد وقيادات ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي تشكل بدعم إماراتي في أيار/ مايو 2017.
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