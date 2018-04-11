26 غارة للتحالف العربي على 5 محافظات يمنية

شن طيران التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، 26 غارة على محافظات صنعاء وعمران وحجة وصعدة وتعز في اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. أفاد مصدر عسكري، في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" مساء اليوم الأربعاء، بأن "طيران التحالف شن 13 غارة على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة شمال غربي اليمن".

وأضاف "أن طيران التحالف نفذ 5 غارات على مديرية مقبنة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن".

© AFP 2018/ Ahmad Al-Basha مقتل 4 يمنيين بينهم طفلة في غارة للتحالف على تعز

وأشار إلى "استهداف طيران التحالف العاصمة صنعاء بغارتين على مبنى كلية الطيران الواقعة في المدخل الغربي لصنعاء، ألحقتا خسائر وأضراراً"، لافتاً إلى "تعرض محافظة الحدودية مع السعودية إلى 5 غارات، غارتان منها أسفرت عن مقتل 4 أطفال وإصابة 10 آخرين في مديرية رازح".

كما أدت "غارة على مديرية باقم إلى تدمير منزل"، فيما ألحقت "غارتان على محيط مدرسة في منطقة بني ربيعة وفي منطقة بركان بمديرية رازح إلى إلحاق أضرار مادية".

ووفقاً للمصدر، "سقط جريحان بقصف صاروخي ومدفعي للجيش السعودي على مناطق متفرقة في مديرية رازح الواقعة على الشريط الحدودي".

وفي محافظة عمران شمال صنعاء، "أغار طيران التحالف على مديرية حرف سفيان بغارة، خلفت خسائر مادية"، حسب مصدر محلي بالمحافظة.

وتقود السعودية منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي "أنصار الله"، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.