نتنياهو يوجه رسالة "تهديد" لحكام إيران... و"ود" لشعبها

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة إلى إيران عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وغرد نتنياهو قائلا: "لدي رسالة أوجهها إلى حكام إيران. لا تختبروا إصرار دولة إسرائيل".

وأضاف نتنياهو "لدي أيضا رسالة إلى الشعب الإيراني، إسرائيل ليست عدوكم. عدوكم هو النظام الطغياني الذي يقمعكم، وعندما سيزول هذا النظام، وهو حتما سيزول، سيستطيع شعبانا العريقان — اليهود والفرس — أن يعيشا مرة أخرى بشكل يتحلى بالتعاون وبالأخوة".

لديّ أيضا رسالة إلى الشعب الإيراني – إسرائيل ليست عدوكم. عدوكم هو النظام الطغياني الذي يقمعكم. وعندما سيزول هذا النظام وهو حتما سيزول, سيستطيع شعبانا العريقان – اليهود والفرس – أن يعيشا مرة أخرى بشكل يتحلى بالتعاون وبالأخوة. https://t.co/jkI2maURh7 — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) April 11, 2018

وأعلن نتنياهو أنه خلال اتصاله الهاتفي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد له أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتمركز عسكريا في سوريا.

رئيس الوزراء نتنياهو تحدث هاتفيا هذا المساء مع الرئيس الرسي فلاديمير بوتين وأوضح مرة أخرى أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتمركز عسكريا في سوريا. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) April 11, 2018

وكان الرئيس بوتين، قد حذر نتنياهو من اتخاذ أية خطوة تزعزع استقرار سوريا، مشددا على ضرورة "الحفاظ على سيادة سوريا".