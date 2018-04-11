مستشارة الأسد: محور روسيا الصين سوريا إيران و"حزب الله" لن يترك الأمور كما تريدها واشنطن

أكدت المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد، الدكتورة بثينة شعبان، أنه تم اتخاذ استعدادات سورية وروسية بعد العدوان الأخير على مطار التيفور.

وأشارت المستشارة شعبان إلى أن ما نشهده اليوم هو حرب نفسية يريد الغرب من خلالها إظهار القوة بعد فشله.

لافتة إلى أن نتائج الحرب أفرزت خيارات معاكسة للتوجه الغربي وهو تشكل محور ضد سياساته.

واعتبرت المستشارة الرئاسية في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" السورية أن تحرير الغوطة الشرقية نقطة حاسمة في مسار الحرب الكونية على سوريا.

وأضافت:

هذا المحور يضم روسيا والصين وسوريا وإيران و"حزب الله" وهو حلف متماسك وحلف للمستقبل مؤكدة أن المشاورات مستمرة بين الحلفاء ولن يتركوا الأمور تسير كما تريد واشنطن.

وقالت: محور المقاومة لديه خياراته ويتصرف بهدوء ولا يخضع للغة التهويل ضده.

وأكدت مستشارة الرئيس السوري "نحن لا نخشى الحرب وسنكون مستعدين لها إن وقعت…إن انتصار سوريا سوف يغير خارطة المنطقة والعالم وإسرائيل ستكون الخاسر الأكبر".