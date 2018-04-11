الاستخبارات العسكرية العراقية تخترق خلية إرهابية "داعشية"

أعلن مركز الإعلام الأمني عن تفكيك خلية إرهابية تنتمي لتنظيم "داعش" [المحظور في روسيا وعدد من الدول] في مدينة الموصل العراقية.

© AP Photo/ ارتفاع حصيلة الاعتداء الإرهابي أمام محكمة غربي العراق

بغداد — سبوتنيك . وقال المتحدث باسم المركز يحيي رسول اليوم الأربعاء 11 أبريل/ نيسان، إن مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20، واستنادا إلى معلومات دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت من اختراق وتفكيك خلية إرهابية في الموصل".

وأضاف المتحدث أن الخلية مكونة من 11 عنصرا ينتمون لعصابات "داعش".

وتابع أن عناصر الخلية الداعشية "مسؤولون عن تقديم الدعم المعلوماتي والمادي للعصابات الإجرامية ومطلوبين للقضاء".

وشهدت مناطق العراق في الآونة الأخيرة تحسنا أمنيا ملموسا لا سيما بعد أن تمكنت القوات الأمنية المشتركة من تحرير الأراضي العراقية من عناصر تنظيم "داعش" بعد سيطرته في منتصف العام 2014 على مناطق واسعة من شمالي وغربي البلاد.

وأعلنت الحكومة العراقية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي استعادة كل الأراضي التي سيطر عليها تنظيم "داعش" منذ 2014 بعد حملة عسكرية مدعومة من تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة.