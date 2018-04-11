حركة "النجباء" العراقية لترامب: ننتظركم في سوريا وسنقاومكم

استنكر الأمين العام لحركة "النجباء" أكرم الكعبي، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سوريا.

بغداد — سبوتنيك . وقال الكعبي، في بيان مساء اليوم الأربعاء، "بعد هزيمة الإرهاب في العراق و سوريا وفضح تحالف الشر بقيادة أمريكا الذي يقوم بإبقاء محميات لـ"داعش" (المحظور في روسيا) في سوريا قرب البوكمال، وفي العراق بوادي حوران، نجد أن ترامب يحاول تدارك مشروعهم المهزوم وحماية الإرهاب التكفيري بشكل مباشر بعد عجز "الكيان الصهيوني" بهجماته المتكررة على سوريا لدعم الإرهاب وحمايته".

وأكد "أن سياسته الخارجية قائمة على صناعة الإرهاب الوحشي وقتل الشعوب ونهب خيرات البلدان".

وتوعد الكعبي ترامب قائلا

"ننتظركم في سوريا وسنقاومكم ونكافحكم وسننتصر عليكم كما انتصرنا على إرهابكم المتمثل بصنيعتكم "داعش" و"النصرة" وباقي مجاميع التكفير".

وأضاف "لن نسمح لمشروعكم الشيطاني الماسوني أن يدمر بلداننا أو يستهدف مقدساتنا".

هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن عن نيته بقصف سوريا بصواريخ حديثة وذكية، داعيا روسيا للاستعداد لصدها، والتوقف عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد الذي وصفه بـ"الحيوان القاتل لشعبه".