صحيفة بريطانية: من المتوقع توجيه ضربة لسوريا الخميس

وزعمت صحيفة "ديلي تلغراف" أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أعطت أوامرها للغواصات البريطانية بالتحرك استعدادا لشن هجمات ضد الجيش السوري قد تبدأ في وقت مبكر من مساء الخميس.

© REUTERS/ HANDOUT ماي مستعدة لمشاركة بريطانيا في عمل عسكري في سوريا دون تأييد البرلمان

وتؤكد الصحيفة أن ماي لم تتوصل بعد لقرار نهائي بشأن الانضمام لأي ضربات عسكرية بجانب الولايات المتحدة وفرنسا ردا على الهجوم الكيميائي المزعوم.

وأشارت مصادر حكومية للصحيفة، إلى أن بريطانيا تبذل كل ما هو ضروري لتصبح قادرة على إطلاق صواريخ توماهوك من الغواصات ضد أهداف عسكرية في سوريا.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها مستعدة للموافقة على مشاركة بلادها في عمل عسكري ردا على "الهجوم الكيميائي" في سوريا، بدون الحصول على تأييد من البرلمان.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، اليوم الأربعاء، تصريحات ماي نقلا عن مصادر، دون أن تذكر اسمها، بأن المملكة المتحدة مستعدة للمشاركة في تدخل عسكري ردا على الهجوم الكيميائي المزعوم في سوريا.