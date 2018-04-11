وكالة تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين ترامب والملك سلمان قبل أيام

قال مسؤولان أمريكيان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب في اتصال هاتفي مع العاهل السعودي الملك سلمان هذا الشهر بأن تنهي المملكة وشركاؤها العرب سريعا نزاعا مستمرا منذ نحو عام مع قطر تسبب في انقسام حلفاء الولايات المتحدة بالمنطقة.

ووفقا لـ"رويترز"، ذكر المسؤولان اللذان تم إطلاعهما على المحادثة وطلبا عدم الكشف عن هويتهما كي يتحدثا بحرية عن اتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى أن ترامب يريد تسوية الخلاف من أجل استعادة الوحدة بين دول الخليج العربية وتوحيد الجبهة أمام إيران.

ووصف أحد المسؤولين نبرة ترامب في الاتصال الذي جرى في الثاني من أبريل/ نيسان مع الملك سلمان بأنها كانت "قوية".

ولم يتضح كيف رد العاهل السعودي، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقال المسؤول، "ينصب تركيز الرئيس دوما على إيران وبرامجها النووية والصاروخية التي تهدد دول الخليج جميعا وكذلك إسرائيل".

وأكد أن خصومة السعوديين والإماراتيين مع قطر لا منطق لها".