وكالة تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين ترامب والملك سلمان قبل أيام

ووفقا لـ"رويترز"، ذكر المسؤولان اللذان تم إطلاعهما على المحادثة وطلبا عدم الكشف عن هويتهما كي يتحدثا بحرية عن اتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى أن ترامب يريد تسوية الخلاف من أجل استعادة الوحدة بين دول الخليج العربية وتوحيد الجبهة أمام إيران.
ولم يتضح كيف رد العاهل السعودي، بحسب ما نقلت "رويترز".
وقال المسؤول، "ينصب تركيز الرئيس دوما على إيران وبرامجها النووية والصاروخية التي تهدد دول الخليج جميعا وكذلك إسرائيل".
وأكد أن خصومة السعوديين والإماراتيين مع قطر لا منطق لها".
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