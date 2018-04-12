الخطوط الجوية الكويتية تقرر إيقاف رحلاتها إلى بيروت

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، مساء الأربعاء، عن إيقاف رحلاتها إلى بيروت اعتبارا من الخميس، 12 أبريل/ نيسان، وحتى إشعار آخر.

وأرجعت الشركة عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" الأسباب إلى "تحذيرات أمنية جادة وردت من السلطات القبرصية بخطورة الطيران بالأجواء المحيطة بجمهورية لبنان".

تود الخطوط الجوية الكويتية اخطار مسافريها الكرام بأنه وبناء على تحذيرات أمنية جادة وردت من السلطات القبرصية بخطورة الطيران بالأجواء المحيطة بجمهورية لبنان الشقيقة وحفاظاً على سلامة ركابنا الأعزاء والتزاماً من الكويتية بتطبيق معايير الأمن والسلامة —١ — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) April 11, 2018

وأشارت إلى أن القرار يأتي من منطلق حفاظ الشركة على سلامة الركاب والتزاماً من الشركة بتطبيق معايير الأمن والسلامة.

فقد تقرر توقيف الرحلات إلى بيروت اعتباراً من اليوم الخميس ١٢أبريل وحتى إشعار آخر شاكرين تفهمكم وتعاونكم متمنيين السلامة للجميع. — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) April 11, 2018

© Sputnik. Vladimir Vedorenko الولايات المتحدة لا تستبعد إمكانية توجيه ضربات ضد القوات الروسية في سوريا

ووفقا لـ"رويترز"، دعت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكونترول)، الأربعاء، شركات الطيران إلى توخي الحذر في شرق المتوسط لاحتمال شن غارات جوية في سوريا خلال 72 ساعة.

وذكرت يوروكونترول أن من الممكن استخدام صواريخ جو-أرض أو صواريخ كروز أو كليهما معها خلال تلك الفترة وأن هناك احتمالا لتعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة.

وتوعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بقصف سوريا بصواريخ حديثة وذكية، داعيا روسيا للاستعداد لصدها، والتوقف عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد الذي وصفه بـ "الحيوان القاتل لشعبه".

وزعمت صحيفة "ديلي تلغراف" أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أعطت أوامرها للغواصات البريطانية بالتحرك استعدادا لشن هجمات ضد الجيش السوري قد تبدأ في وقت مبكر من مساء الخميس.