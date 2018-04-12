المقاتلات الإسرائيلية تقصف "موقعا عسكريا" لحماس في غزة

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على صفحته الرسمية في "فيسبوك": إن "المقاتلات الإسرائيلية قامت بغارة على هدف في موقع عسكري تابع لحماس شمال قطاع غزة".
كما حمل الجيش الإسرائيلي حماس مسؤولة عن كل ما يحدث في غزة من أعمال عنف.
وفي السياق ذاته، ووفق مصادر طبية فلسطينية لم يتسبب القصف الإسرائيلي في وقوع أية إصابات.
كان الجيش الإسرائيلي، استنفر قواته على طول الشريط الحدودي الفاصل مع قطاع غزة لمواجهة مسيرات (العودة الكبرى) التي انطلقت في القطاع في 31 شباط/ مارس الماضي، لإحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض، وستستمر حتى 15 مايو/ أيار المقبل، الذي يصادف إحياء الذكرى السبعين لـ"النكبة الفلسطينية".
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