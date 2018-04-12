المقاتلات الإسرائيلية تقصف "موقعا عسكريا" لحماس في غزة

قصفت مقاتلات حربية إسرائيلية، ليلة الخميس، "موقعا عسكريا" يتبع الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على صفحته الرسمية في "فيسبوك": إن "المقاتلات الإسرائيلية قامت بغارة على هدف في موقع عسكري تابع لحماس شمال قطاع غزة".

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وأوضح، أن "ذلك جاء ردا على القنبلة التي تم وضعها برعاية أعمال الشغب العنيفة في القطاع، وتم تشغيلها أمس ضد قطعة هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي".

كما حمل الجيش الإسرائيلي حماس مسؤولة عن كل ما يحدث في غزة من أعمال عنف.

وفي السياق ذاته، ووفق مصادر طبية فلسطينية لم يتسبب القصف الإسرائيلي في وقوع أية إصابات.

كان الجيش الإسرائيلي، استنفر قواته على طول الشريط الحدودي الفاصل مع قطاع غزة لمواجهة مسيرات (العودة الكبرى) التي انطلقت في القطاع في 31 شباط/ مارس الماضي، لإحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض، وستستمر حتى 15 مايو/ أيار المقبل، الذي يصادف إحياء الذكرى السبعين لـ"النكبة الفلسطينية".