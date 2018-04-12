الجيش السوري يرفع العلم فوق مبنى مدينة دوما ويعلن تحريرها بالكامل

صرح قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو، أن القوات الحكومية السورية سيطرت على مدينة دوما، التي كانت يسيطر عليها سابقا المسلحين من جماعة "جيش الإسلام".

دمشق — سبوتنيك. وقال يفتوشينكو للصحفيين: "اليوم كان هناك حدث هام في تاريخ الجمهورية العربية السورية، وهو رفع علم الدولة فوق مبنى مدينة دوما، والذي يشير إلى السيطرة على هذه البلدة، وبالتالي على الغوطة الشرقية بالكامل".