تنسيق سوري إيراني لمواجهة أي عمل أمريكي ضد دمشق

أكدت سوريا وإيران على ضرورة تكثيف التنسيق بين الجانبين بهدف مواجهة أي عمل عسكري أمريكي ضد دمشق.

© Sputnik. morad saaed الجيش السوري يرفع العلم فوق مبنى مدينة دوما ويعلن تحريرها بالكامل

نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" ، عن وزارة الخارجية القول في بيان، أن ذلك جاء خلال مباحثات أجراها وزير الخارجية السوري وليد المعلم مع مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي في دمشق.

وقال البيان، إن الجانبين بحثا العلاقات الاستراتيجية بين سوريا وإيران وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وكذلك تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة، مؤكدين ضرورة "تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين لمواجهة الاستفزازات والتهديدات التي تطلقها إسرائيل والولايات المتحدة ضد سوريا".

بدوره، أكد ولايتي أن إيران ستواصل وقوفها إلى جانب سوريا وشعبها ودعم صمودها في معركتها ضد الإرهاب الذي يستهدف وحدتها واستقرار المنطقة، مهنئا بالانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش العربي السوري مؤخرا في الغوطة الشرقية والتي تمثل "انتصارا لمحور المقاومة في المنطقة وهزيمة للمشروع الصهيوني — الأمريكي وداعميه".