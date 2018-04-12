هجوم إماراتي على قطر وتركيا وإيران

قال أنور قرقاش وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية إن العالم العربي بحاجة إلى تحديث النظام العربي ومواجهة التحديات.

وأضاف قرقاش خلال المؤتمر السادس عشر لمؤسسة "الفكر العربي" في إمارة دبي، أن العالم العربي عليه أن يواجه تحديات "الخطر الإيراني والمحور القطري التركي ومعهم الإخوان المسلمين"، حسب جريدة الرياض السعودية.

حاضرا مؤتمر مؤسسة الفكر العربي "فكر ١٦" في دبي والذي يبحث تداعيات الفوضى وصناعة الإستقرار، الأمير خالد الفيصل عبر مبادرته ومثابرته أسّس منصة عربية جادة تعزز الحوار الرصين و البنّاء، فله كل الشكر والتقدير. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 10, 2018

وتابع قرقاش أن هناك 3 محاور في العالم العربي تتصارع حول مساعي الاستقرار وعدم الاستقرار، وهي المحور الإيراني "وبعده توسعي ونفسه طائفي ويلعب دورا رئيسيا في الملفات العربية، ويستغل الطائفية لتعزيز نفوذه في المنطقة، أما المحور الثاني فهو تركي بدعم من الإخوان وقطر بخطاب ديني، والثالث "نحن في الإمارات اخترنا أن نكون ضمن محور عربي وسطي أركانه في السعودية ومصر".

وأشار قرقاش إلى الحاجة لحماية وتحديث النظام العربي "وهي ليست دعوة للوراء لكن هناك حاجة للمصداقية والفاعلية في النظام العربي، لأن ضعفه أدى لجعله مشاعا لإيران وغيرها".

وأكد وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية أن التحديث والتجديد الذي تشهده السعودية اليوم يستحق دعما كبيرا من الجميع.

لا يوجد "إختراق " في أزمة قطر بعد زيارة أميرها العادية إلى الولايات المتحدة، حلّ الأزمة بوابته الرياض وسيتم بجهود خليجية ويشمل مصر، وإطاره السياسي المبادئ والمطالب. الدول الأربع مجمعة على ذلك. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 11, 2018

معتبرا أن المنطقة العربية لديها خيارات مثل السعودية ومصر والعراق "الخيارات التي أمامنا ليست إيرانية أو تركية فقط".